Взрывы под Врбетицей: Чехия может разорвать договор о дружбе с РФ

Верхняя палата парламента Чешской Республике призвал правительство расторгнуть договор с Россией о дружбе и сотрудничестве.

Кроме того, сенаторы потребовали сократить диппредставительство РФ в Праге до одного человека.

Соответствующей резолюцией также была осуждена взрыв на складах под Врбетицей, который депутаты назвали актом государственного терроризма со стороны России против государства-члена ЕС, а значит и против всего блока.

Правительство обязали потребовать от Москвы выплату компенсаций пострадавшим и погибшим и покрытие материального ущерба от взрыва.

Документ поддержали 67 из 72 присутствующих сенаторов.

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Реакция чешского МИД

Вчера, 21 апреля, новоназначенный министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек провел встречу с послом РФ Александром Змеевским.

По результатам встречи, всем чешским дипломатам должно быть предоставлено право возврнуться в Москву не позднее 12:00 дня 22 апреля.

В случае невыполнения требований глава МИД анонсировал дальнейшее сокращение количества сотрудников посольства России в Праге.

Глава чешской дипломатии подчеркнул, что соответствующий шаг уже согласован с президентом Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем.

Источник: Radio Prague International