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Факти / Світ / Росія
Дмитро Кудрявцев |

Вибухи під Врбетіце: Чехія може розірвати договір про дружбу з РФ

Чехія, Прага

Верхня палата парламенту Чеської Республіки закликала уряд розірвати договір з Росією про дружбу і співробітництво.

Крім того, сенатори зажадали скоротити диппредставництво РФ у Празі до однієї людини.

Відповідною резолюцією також було засуджено вибух на складах під Врбетіце, який депутати назвали актом державного тероризму з боку Росії проти держави-члена ЄС, а значить і проти всього блоку.

Уряд зобов’язали стягнути з Москви компенсації постраждалим і загиблим і покриття матеріальних збитків від вибуху.

Документ підтримали 67 з 72 присутніх сенаторів.

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Реакція чеського МЗС

Вчора, 21 квітня, новопризначений міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек зустрівся з послом РФ Олександром Зміївським.

За результатами зустрічі, усім чеським дипломатам мають надати право на повернення до Москви не пізніше 12 години дня 22 квітня.

У разі невиконання вимог глава МЗС анонсував подальше скорочення кількості співробітників посольства Росії в Празі.

Глава чеської дипломатії підкреслив, що відповідний крок вже узгоджено з президентом Мілошем Земаном та прем’єр-міністром Андрієм Бабішем.

Джерело: Radio Prague International

Фото: Depositphotos

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