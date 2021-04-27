Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидера РФ Владимира Путина взять на себя обязательство по поводу снижения напряженности в отношениях с Украиной.
Этот вопрос они обсудили в ходе разговора, пишет Le Figaro.
— Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина добросовестно и в долгосрочной перспективе взять на себя обязательство по снижению напряженности в отношениях с Украиной путем эффективного отвода войск и тяжелой техники от границы, — пишут журналисты издания.
Кроме того, Макрон напомнил о необходимости прекращения огня на Донбассе и возобновления диалога между сторонами.
Встреча Зеленского и Путина
Президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать встречу с главой РФ Владимиром Путиным.
До этого украинский президент заявлял о необходимости проведения такого мероприятия для обсуждения ситуации на Донбассе.
Подробнее о встрече Зеленского и Путина читайте на Фактах ICTV.
Источник: Le Figaro