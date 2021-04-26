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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

Росія оголосила співробітника посольства України персоною нон грата

МИД РФ

Міністерство закордонних справ Росії оголосило співробітника посольства України персоною нон грата. До 30 квітня він повинен покинути територію країни.

Таке рішення – відповідь Російської Федерації на оголошення персоною нон грата співробітника посольства РФ у Києві. МЗС Росії назвало це “недружніми діями української сторони”.

Крім того, Росія попередила – у випадку повторення “ворожих дій” з боку України проти російських дипломатів і консулів будуть вжиті додаткові заходи щодо співробітників українських генеральних консульств, посольства і консульств у Росії.

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Висилка російського дипломата

17 квітня Міністерство закордонних справ України повідомило про висилку російського дипломата у Києві. Старший дипломат посольства РФ повинен був протягом кількох діб покинути територію України.

Таким чином українська сторона відповіла на затримання на території РФ співробітника Генерального консульства в Україні. Його звинуватили у шпигунстві.

Джерело: МЗС РФ

Фото: Depositphotos

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