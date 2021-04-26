Міністерство закордонних справ Росії оголосило співробітника посольства України персоною нон грата. До 30 квітня він повинен покинути територію країни.

Таке рішення – відповідь Російської Федерації на оголошення персоною нон грата співробітника посольства РФ у Києві. МЗС Росії назвало це “недружніми діями української сторони”.

Крім того, Росія попередила – у випадку повторення “ворожих дій” з боку України проти російських дипломатів і консулів будуть вжиті додаткові заходи щодо співробітників українських генеральних консульств, посольства і консульств у Росії.

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Висилка російського дипломата

17 квітня Міністерство закордонних справ України повідомило про висилку російського дипломата у Києві. Старший дипломат посольства РФ повинен був протягом кількох діб покинути територію України.

Таким чином українська сторона відповіла на затримання на території РФ співробітника Генерального консульства в Україні. Його звинуватили у шпигунстві.

Джерело: МЗС РФ