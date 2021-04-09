Украина не поверит ни в одну озвученную, но не подтвержденную реальными доказательствами, версию о сбитом в Иране самолете МАУ.

Такое заявление озвучили Министерстве иностранных дел. Также в ведомстве удивлены тем, что Иран всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке.

Ведь профильные органы страны даже не пытаются проанализировать причины, которые привели к этой ошибке, если она действительно была причиной катастрофы. Соответственно такая позиция означает, что правильные выводы не будут сделаны, поэтому любой гражданский самолет в воздушном пространстве Ирана могут также взбить.

— Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единой верной. В то же время отсутствует анализ причин и цепи событий, которые привели к ней, если такая ошибка действительно стала роковой. Это не могло не вызвать справедливого возмущения и разочарования украинской стороны, — сообщили в МИД.

Также в министерстве заверили, что Украина настроена на основательное и конструктивное сотрудничество с Ираном. Но вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, иранская сторона обвинила в неконструктивности украинскую сторону.

Кроме того, Иран не сообщил Украине ни имена и должности, ни статью десяти человек, которым предъявили обвинение в сбивании украинского самолета. Также не были учтены комментарии Украины в техническом отчете.

Отдельное возмущение вызывает и то, что Иран задолжал выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Кулеба об отчете МАУ

В марте этого года Иран обнародовал отчет по авиакатастрофе самолета МАУ. Но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя его, отметил, что документ является попыткой скрыть истинные причины падения самолета.

По его словам, иранская сторона нарушила целый ряд международных стандартов, расследование было предвзятым, а представленные доказательства — выборочными.

Украинский самолет авиакомпании МАУ сбили двумя иранскими военными ракетами 8 января 2020 года под Тегераном. Тогда в авиакатастрофе погибли все 176 человек, находившиеся на борту, среди них 11 украинцев.