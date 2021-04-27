Представники влади Литви офіційно закликали Росію припинити агресію проти України, а також провокативні дії та пропаганду.

Сейм країни ухвалив резолюцію №XIVP-435, у якій відзначив ці позиції. Документ підтримали 102 члени сейму, один – утримався.

– Сейм рішуче засудив неспровоковану військову агресію Російської Федерації проти України та інші агресивні односторонні дії, які грубо порушують двосторонні й багатосторонні угоди та норми міжнародного права і становлять загрозу для європейської безпеки, – йдеться у прес-релізі на сайті сейму Литви.

В органі закликали міжнародну спільноту підтримати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також посилити адресні економічні й особисті санкції проти Росії.

Боротьба з агресією РФ

21 квітня комітет Сенату Польщі з питань закордонних справ ухвалив резолюцію, у якій висловив підтримку Україні на тлі скупчення російських військових біля її кордонів.

Резолюцію було ухвалено на спеціальному засіданні комісії, присвяченій ситуації в Україні.

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