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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Диверсії РФ у Чехії і Болгарії були частиною операції проти України – Bellingcat

Диверсії РФ у Чехії і Болгарії були частиною операції проти України – Bellingcat

Розслідувачі Bellingcat встановили, що вибухи у містечку Врбетіце, у Чехії, були частиною довгострокової операції ГРУ РФ, якою Росія хотіла підірвати міць України.

За даними Bellingcat, операцію розпочали невдовзі після того, як Росія вдерлася на Донбас.

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Місією керував диверсійний підрозділ 29155 ГРУ, вона включала в себе декілька операцій, серед яких вибухи у Врбетіце та замах на болгарського підприємця Еміліана Гебрева.

Цими діями РФ намагалась підірвати захисний потенціал України та обеззброїти її.

Кілька членів підрозділу 29155 активно спілкувалися з російськими бойовиками на сході України у 2014 і 2015 роках, зазначають дослідники.

Болгарська фірма EMCO Еміліана Гебрева підтвердила, що імпортувала Україні свої боєприпаси в період з грудня 2014 року до лютого 2015 року, але частина контрактних зобов’язань так і залишилась нереалізованою.

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На складах, які вибухнули у Врбетіце, також знаходилось озброєння, що призначалося для України та Сирії, а використовувала приміщення болгарська приватна компанія Imex Group.

Дослідники підсумували, що усі ці події були частиною єдиної військової операції на території України.

Вибухи у Врбетіце

Дипломати нижньої палати чеського уряду зареєстрували постанову, якою вимагатимуть від Росії компенсацію за вибухи у Врбетіце.

Посадовці також вимагають уряд зменшити кількість російських дипломатів у країні.

Джерело: Bellingcat

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