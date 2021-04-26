Розслідувачі Bellingcat встановили, що вибухи у містечку Врбетіце, у Чехії, були частиною довгострокової операції ГРУ РФ, якою Росія хотіла підірвати міць України.

За даними Bellingcat, операцію розпочали невдовзі після того, як Росія вдерлася на Донбас.

Місією керував диверсійний підрозділ 29155 ГРУ, вона включала в себе декілька операцій, серед яких вибухи у Врбетіце та замах на болгарського підприємця Еміліана Гебрева.

Цими діями РФ намагалась підірвати захисний потенціал України та обеззброїти її.

Кілька членів підрозділу 29155 активно спілкувалися з російськими бойовиками на сході України у 2014 і 2015 роках, зазначають дослідники.

Болгарська фірма EMCO Еміліана Гебрева підтвердила, що імпортувала Україні свої боєприпаси в період з грудня 2014 року до лютого 2015 року, але частина контрактних зобов’язань так і залишилась нереалізованою.

Читайте Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів

На складах, які вибухнули у Врбетіце, також знаходилось озброєння, що призначалося для України та Сирії, а використовувала приміщення болгарська приватна компанія Imex Group.

Дослідники підсумували, що усі ці події були частиною єдиної військової операції на території України.

Вибухи у Врбетіце

Дипломати нижньої палати чеського уряду зареєстрували постанову, якою вимагатимуть від Росії компенсацію за вибухи у Врбетіце.

Посадовці також вимагають уряд зменшити кількість російських дипломатів у країні.

Джерело: Bellingcat