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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

Есть данные разведки: Пентагон заявил об опасности войск РФ у границ Украины

Пентагон

Минобороны США продолжит тщательно отслеживать события на российско-украинской границе, так как не уверено, что РФ полностью отведет войска.

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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что рано верить в слова России о том, что войска под границу стянули для учений.

— Не будем вдаваться в подробности, так как мы не можем здесь говорить об информации разведки, мы видели некоторое отводение части российских войск от Украины, но еще рано говорить и достоверно верить тому, что, по словам России, это были военные учения, и они уже закончились, и они всех возвращают, — отметил Кирби.

По мнению спикера, опасность от российских войск сохраняется.

Отвод российских войск

РФ отведет не все войска от украинской границы, под Воронежем останется вся военная техника 41-ой армии.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она останется там как минимум до сентября, а затем примет участие в военных учениях Запад-2021.

Фото: Dreamstime

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