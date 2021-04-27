Міноборони США продовжить ретельно відстежувати події на українсько-російському кордоні, адже не переконане, що РФ повністю відведе війська.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що зарано вірити у слова Росії про те, що війська під кордон стягнули для навчань.

– Без вдавання в деталі, адже ми не можемо тут говорити про інформацію розвідки, ми бачили деяке відведення частини російських військ від України, але ще рано говорити і достовірно вірити тому, що, за словами Росії, це були військові навчання, і вони вже закінчилися, і вони всіх повертають, – наголосив Кірбі.

На думку речника, небезпека від російських військ зберігається.

Відведення російських військ

РФ відведе не всі війська від українського кордону, під Воронежем залишиться уся військова техніка 41-ої армії.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, вона залишиться там щонайменше до вересня, а потім візьме учать у військових навчаннях Захід-2021.