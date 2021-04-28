Президент Молдовы Майя Санду подписала указ, которым распустила парламент в стране.

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Теперь в Молдове пройдут перевыборы, которые назначены на 11 июля 2021 года.

— Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. Власть в руках народа. Уверена, что граждане выберут правильный путь к созданию развитого демократического государства, — сказала Санду на пресс-брифинге 28 апреля.

Распустить парламент стало возможным после того, как Конституционный суд отменил режим чрезвычайного положения в стране.

По словам Санду, средства на проведение внеочередных выборов вскоре выделит правительство.

Чрезвычайное положение

31 марта на территории Молдовы введен режим чрезвычайного положения, который должен был действовать до 30 мая из-за обострения эпидситуации с коронавирусом.

Кроме санитарно-эпидемических ограничений, режим ЧС предусматривает расширение полномочий правительства и запрет проведения выборов, которые Майя Санду пыталась инициировать после того, как в законодательном органе не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.

Источник: point.md