Президент Молдови Майя Санду підписала указ, котрим розпустила парламент в країні.

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Тепер у Молдові пройдуть перевибори, які призначені на 11 липня 2021 року.

– Кілька хвилин тому я підписала указ про розпуск парламенту. Влада в руках народу. Впевнена, що громадяни оберуть правильний шлях до створення розвиненої демократичної держави, – сказала Санду на прес-брифінгу 28 квітня.

Розпустити парламент стало можливим після того, як Конституційний суд скасував режим надзвичайного стану в країні.

За словами Санду, кошти на проведення позачергових виборів незабаром виділить уряд.

Надзвичайний стан у Молдові

31 березня на території Молдови запроваджено режим надзвичайного стану, який мав діяти до 30 травня через загострення епідситуації з коронавірусом.

Окрім санітарно-епідемічних обмежень, режим НС передбачає розширення повноважень уряду і заборону проведення виборів, які Майя Санду намагалася ініціювати після того, як у законодавчому органі не відбулося голосування за уряд Ігоря Гросу.

Джерело: point.md