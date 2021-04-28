У Болгарії розслідують причетність росіян до вибухів на військових складах

Влада Болгарії розслідує можливу причетність шістьох росіян до вибухів на військових складах у Болгарії у період з 2011 до 2020 років.

Йдеться про чотири вибухи, що сталися у 2011, 2015 та 2020 роках на різних складах, зокрема на найбільшому підприємстві військово-промислового комплексу країни ВМЗ Сопот та на заводі Арсенал поблизу міста Миглиж.

Також прокуратура Болгарії перевіряє ймовірний зв’язок між цими вибухами та вибухом на складі боєприпасів у чеському Врбетіце у 2014 році.

Болгарські ЗМІ звертають увагу на спільні деталі чотирьох випадкових вибухів. Перший стався 12 листопада у 2011 році на складі, де зберігалася зброя, що призначена для експорту до Грузії.

Також влада Болгарії підозрює, що інциденти можуть бути пов’язані зі спробою отруєння торговця зброєю Еміліяна Гебрєва. Його та ще двох осіб, зокрема і сина Гебрєва, намагалися отруїти Новачком у 2015 році.

За словами речниці генпрокурора Болгарії Сійки Мілєвої, найімовірніше, ці росіяни належать до Головного розвідувального управління.

Розслідування вибухів у Врбетіце

26 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що єдиною версією, яку розглядає чеська влада щодо вибухів у Врбетіце в 2014 році, є причетність до них російських спецслужб.

17 квітня Чехія ухвалила рішення вислати 18 російських дипломатів через підозру у співпраці з ФСБ.

МЗС РФ у відповідь оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

За версією слідства, російська розвідка планувала організувати вибух після того, як боєприпаси з Чехії доставлять у Болгарію. Ймовірно, що вантаж був призначений для Гебрєва.