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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Еврокомиссия не может запретить строительство Северного потока-2 — Боррель

Жозеп Боррель

Еврокомиссия не может запретить строительство Северного потока-2, так как он является частным проектом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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По словам Борреля, в строительстве участвуют частные немецкие компании, поэтому Европейская комиссия не имеет соответствующих инструментов.

— У Еврокомиссии нет инструментов, чтобы принимать решение о судьбе проекта — сказал глава европейской дипломатии.

Также Боррель отметил, что газопровод не способствует диверсификации поставок энергоносителей и задача Еврокомиссии заключается в том, чтобы проконтролировать безопасность и открытость проведения работ.

Зеленский о Северном потоке-2

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Северный поток-2 инструментом энергетической войны, а не бизнес-проектом.

По мнению Зеленского, если газопровод все же будет достроен, в этой войне проигрывает не только Украина.

Источник: Еврокомиссия

Фото: Depositphotos

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