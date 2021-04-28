Єврокомісія не може заборонити будівництво Північного потоку-2, адже він є приватним проектом, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За словами Борреля, у будівництві беруть участь приватні німецькі компанії, тож Європейська комісія не має відповідних інструментів.

– У Єврокомісії немає інструментів, щоб приймати рішення про долю проекту, – сказав голова європейської дипломатії.

Також Боррель наголосив, що газопровід не сприяє диверсифікації постачання енергоносіїв і завдання Єврокомісії полягає у тому, щоб проконтролювати безпечність і відкритість проведення робіт.

Зеленський про Північний потік-2

Президент України Володимир Зеленський назвав Північний потік-2 інструментом енергетичної війни, а не бізнес-проектом.

На думку Зеленського, якщо газопровід вже ж таки буде добудовано, у цій війні програє не тільки Україна.