США поддержали ответ Чехии на действия России

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 мая провел разговор с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Во время разговора между политиками Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ​​ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш согласились с необходимостью сохранения единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России на территории Чехии.

Также согласно заявлению, решение чешского правительства исключить Росатом из ядерного тендера в Дукованах и сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и НАТО.

Высылка российских дипломатов

Правительство Чехии выслало 18 российских дипломатов, которых подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом для инцидента стало чешское расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году, к которому может быть причастна Россия. Во время этих страшных событий пострадало десятки местных жителей, двое граждан Чехии погибли.