В ЕС пригрозили ответными мерами из-за санкций России

Еврокомиссия и Служба внешних действий ЕС 3 мая, вызвали посла Российской Федерации в Брюсселе и представителя РФ при Евросоюзе Владимира Чижова.

Это произошло после объявления персонами нон грата восьми официальных лиц стран ЕС.

Генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юханссон и генеральный секретарь Службы внешних действий Стефано Саннино осудили решение РФ запретить въезд на территорию России восьми гражданам Евросоюза.

— Российского посла проинформировали о решительном неприятии и осуждении со стороны институтов ЕС и стран-членов Евросоюза этого решения, которое было чисто политически мотивированным и не имеет никаких юридических обоснований, — говорится в сообщении Еврокомиссии.

В ЕС напомнили, что оставляют за собой право принять меры, вспомнив о высылке Россией чешских дипломатов и создании в России списка недружественных государств.

Накануне все 27 стран-членов ЕС осудили введение РФ санкций в отношении восьми граждан Евросоюза.

Санкции России

30 апреля в МИД РФ сообщили о вводе санкций против восьми чиновников из ЕС.

Это был ответ на ограничения, которые 2 и 22 марта утвердил Евросоюз против России.