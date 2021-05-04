PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Марія Степанюк |

В ЕС пригрозили ответными мерами из-за санкций России

європейський сою з єс

Еврокомиссия и Служба внешних действий ЕС 3 мая, вызвали посла Российской Федерации в Брюсселе и представителя РФ при Евросоюзе Владимира Чижова.

Это произошло после объявления персонами нон грата восьми официальных лиц стран ЕС.

Генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юханссон и генеральный секретарь Службы внешних действий Стефано Саннино осудили решение РФ запретить въезд на территорию России восьми гражданам Евросоюза.

— Российского посла проинформировали о решительном неприятии и осуждении со стороны институтов ЕС и стран-членов Евросоюза этого решения, которое было чисто политически мотивированным и не имеет никаких юридических обоснований, — говорится в сообщении Еврокомиссии.

В ЕС напомнили, что оставляют за собой право принять меры, вспомнив о высылке Россией чешских дипломатов и создании в России списка недружественных государств.

Читайте
Угрозы не заставят нас молчать: глава Европарламента отреагировал на санкции РФ

Накануне все 27 стран-членов ЕС осудили введение РФ санкций в отношении восьми граждан Евросоюза.

Санкции России

30 апреля в МИД РФ сообщили о вводе санкций против восьми чиновников из ЕС.

Это был ответ на ограничения, которые 2 и 22 марта утвердил Евросоюз против России.

Источник: Еврокомиссия

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка