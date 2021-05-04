У ЄС пригрозили заходами у відповідь через санкції Росії

Єврокомісія та Служба зовнішніх дій ЄС 3 травня, викликали посла Російської Федерації у Брюсселі та представника РФ при Євросоюзі Володимира Чижова. Це сталося після оголошення персонами нон ґрата вісьмох офіційних осіб країн ЄС. Генеральний секретар Єврокомісії Ілзе Юхансоне та генеральний секретар Служби зовнішніх дій Стефано Санніно засудили рішення РФ заборонити в’їзд на територію Росії вісьмом громадянам Євросоюзу.

— Російського посла проінформували про рішуче неприйняття та засудження з боку інституцій ЄС та країн-членів Євросоюзу цього рішення, яке було суто політично вмотивованим та не має жодних юридичних обґрунтувань, — йдеться у повідомленні Єврокомісії.

У ЄС нагадали, що залишають за собою право вжити заходи у відповідь, згадавши про вислання Росією чеських дипломатів та створення у Росії списку недружніх держав.

Напередодні всі 27 країн-членів ЄС засудили запровадження РФ санкцій щодо восьми громадян Євросоюзу.

Санкції Росії

30 квітня у МЗС РФ повідомили про запровадження санкцій проти восьми чиновників з ЄС.

Це була відповідь на обмеження, які 2 і 22 березня затвердив Євросоюз проти Росії.