Військ РФ біля українського кордону наразі більше, ніж під час першої ескалації, тож країни Альянсу мають бути напоготові, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами генсека, Росія залишила неподалік кордону багато озброєння та військового обладнання.

– Ми побачили незначне зменшення скупчення російських підрозділів, але десятки тисяч військових залишаються. Вони також ввели обмеження в Чорному морі, зокрема обмежений захід у Азовське море через Керченську протоку. Тому НАТО повинно залишатися пильним і пильно відстежувати розвиток ситуації, – сказав Єнс Столтенберг.

Столтенберг також наголосив, що питання агресивної поведінки РФ стане предметом обговорення засідання міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.

Скупчення російських військ

Російська Федерація відвела від кордону України зовсім незначну кількість військ. За даними іноземних ЗМІ – лише кілька тисяч, інші 80 тис. досі сконцентровані біля українського кордону.

За інформацією The New York Times з посиланням на представників Пентагону, ця концентрація досі є найбільшою з 2014 року.

Фото: НАТО