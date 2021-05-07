В ООН сообщили о приближении экологической катастрофы

2020 год стал очередным беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катастроф. Так, концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, это самый высокий уровень концентрации углекислого газа за 3 млн лет.

В частности, генеральный секретарь добавил, что 3 млн лет назад температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря — примерно на 15 м.

А уже в 2020 году — на 1,2 градуса жарче, чем в доиндустриальное время.

Гутерреш отметил, что это опасно близко к 1,5% предела, установленной в научном сообществе.

По его словам, мир продолжает двигаться к повышению температуры на 2,4 градуса к концу этого века.

— Мы действительно стоим на краю пропасти. Но если будем работать вместе, то сможем предотвратить худших последствий климатических нарушений, — сказал Гутерреш.

По мнению генсека, для решения проблем с изменением климата, нужен ровный баланс между смягчением последствий и адаптацией.

Он добавил, что оба эти фактора финансово и технологически поддерживают развивающиеся страны.

Поэтому это позволит странам мира мобилизоваться для достижения глобальных чистовых нулевых выбросов к середине века, а также укрепить устойчивость к предстоящим изменениям.

Билл Гейтс о глобальном потеплении

Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал мировое сообщество разрабатывать новые технологии для борьбы с изменениями климата.

В частности, он предлагает создать доступные по цене и безопасные для климата источники энергии.

Источник: United Nations Secretary-General