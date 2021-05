Каміння, пляшки і десятки поранених: на Храмовій горі в Ізраїлі спалахнули протести

7 травня на Храмовій горі в Єрусалимі відбулися зіткнення мусульман з ізраїльською поліцією, троє правоохоронців поранено.

За офіційними даними, сотні вірян почали грубо порушувати громадський порядок: вони нападали на поліцію, кидали в них каміння, пляшки і навіть взуття.

У відповідь правоохоронці застосовували електрошокери, шумові гранати і пістолети з гумовими кулями.

Станом на вечір п’ятниці контроль над ситуацією на Храмовій горі в Ізраїлі було відновлено.

#BREAKING : Ongoing Clashes between #Palestinians and Israel security near Temple Mount / Aqsa Mosque area in #Jerusalem.

This comes on last Friday of #Ramadan, #Israel security using sound grenades to disperse protests: pic.twitter.com/ZVaLMGku09

— Global.TV (@GlobalTelevsion) May 7, 2021