Каміння, пляшки і десятки поранених: на Храмовій горі в Ізраїлі спалахнули протести

7 травня на Храмовій горі в Єрусалимі відбулися зіткнення мусульман з ізраїльською поліцією, троє правоохоронців поранено.
За офіційними даними, сотні вірян почали грубо порушувати громадський порядок: вони нападали на поліцію, кидали в них каміння, пляшки і навіть взуття.
У відповідь правоохоронці застосовували електрошокери, шумові гранати і пістолети з гумовими кулями.
Станом на вечір п’ятниці контроль над ситуацією на Храмовій горі в Ізраїлі було відновлено.
#BREAKING : Ongoing Clashes between #Palestinians and Israel security near Temple Mount / Aqsa Mosque area in #Jerusalem.
This comes on last Friday of #Ramadan, #Israel security using sound grenades to disperse protests: pic.twitter.com/ZVaLMGku09
— Global.TV (@GlobalTelevsion) May 7, 2021
Водночас за даними палестинського Червоного Півмісяця, під час зіткнень в Єрусалимі було поранено 53 палестинці, 23 з яких госпіталізували.
Протестувальники скандували Аллаху Акбар. Їхні представники виступили із заявою, що вся відповідальність на кровопролитті на Храмовій горі одноосібно лежить на ізраїльських поліцейських.
Video: Al Aqsa Mosque Yard, now pic.twitter.com/L1h1beYSER
— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) May 7, 2021
Причина конфлікту
Старе місто Єрусалиму є однією з головних точок конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями.
Храмова гора – це найбільш священне місце в іудаїзмі і третя за святістю для ісламу.
Колись на території Храмової гори знаходився Перший, а потім і Другий Єрусалимський Храм.
Наразі на Храмовій горі розташовано мусульманські культові споруди – мечеть Аль-Акса і Купол Скелі.
Джерело: Times of Israel