Евросоюз не сможет преодолеть кризис, пока не примет Турцию в свой состав – Эрдоган

Европейский Союз не сможет преодолеть накопившиеся за последние годы проблемы до тех пор, пока Турция не станет ее полноправным членом.

Такое мнение выразил президент страны Реджеп Эрдоган выступая с обращением по случаю Дня Европы, который празднуется с 1999 года, когда страна получила статус кандидата на членство в ЕС.

— В последнее время Евросоюз столкнулся с Brexit, пандемией коронавируса, миграционным кризисом и нарастающей исламофобией. Эти проблемы могут спровоцировать развал ЕС в случае, если их решение не будет найдено в кратчайшие сроки, — подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, чтобы справится с кризисом ЕС должен проявить солидарность со странами, которые претендуют на членство в политическом блоке и активизировать с ними сотрудничество.

Эрдоган добавил, что считает Турцию частью Европы как в историческом, так и в географическом плане.

Политик отметил, что Анкара не отказывается от своей цели по присоединению к Евросоюзу, несмотря на то, что некоторые его члены проявляют к ней недружественное отношение.

Поддержка Украины Турцией

В начале прошлого месяца президент Турции заявил о готовности его страны оказать Украине любую помощь для прекращения войны на Донбассе.

Политик также подчеркнул, что для Анкары очень важна работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Эрдоган подчеркнул, что сотрудникам СММ необходимо обеспечить возможность беспрепятственно выполнять свои обязанности.

Источник: пресс-служба президента Турции