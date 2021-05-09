Євросоюз не зможе подолати кризу, поки не прийме Туреччину до свого складу – Ердоган

Європейський Союз не зможе подолати накопичені за останні роки проблеми до того часу, поки Туреччина не стане її повноправним членом.

Таку думку висловив президент країни Реджеп Ердоган виступаючи зі зверненням з нагоди Дня Європи, який святкується з 1999 року, коли країна отримала статус кандидата на членство в ЄС.

– Останнім часом Євросоюз зіткнувся з Brexit, пандемією коронавірусу, міграційною кризою та наростаючою ісламофобією. Ці проблеми можуть спровокувати розпад ЄС, якщо їх рішення не буде знайдено в найкоротший термін, – зазначив турецький лідер.

За його словами, аби впоратися з кризою ЄС має виявити солідарність із країнами, які претендують на членство в політичному блоці та активізувати з ними співробітництво.

Ердоган додав, що вважає Туреччину частиною Європи як в історичному, так і в географічному сенсі.

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Політик зазначив, що Анкара не відмовлятиметься від своєї мети щодо приєднання до Євросоюзу, незважаючи на те, що деякі його члени проявляють до неї недружнє ставлення.

Підтримка України Туреччиною

На початку минулого місяця президент Туреччини висловив готовність його країни надати Україні будь-яку допомогу для припинення війни на Донбасі.

Політик також наголосив, що Анкара дуже зацікавлена в роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Ердоган підкреслив, що співробітникам СММ необхідно забезпечити можливість безперешкодно виконувати свої обов’язки.