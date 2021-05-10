Байден и Столтенберг примут участие в саммите Бухарестской девятки

Президент США Джо Байден примет участие в саммите Бухарестской девятки, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине.

Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох на брифинге перед заседанием.

Он отметил, что президенты Польши и Румынии прислали приглашения генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и непосредственно руководителю США, оба подтвердили свое участие.

Также принять участие вызвался госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Солох отметил, что на этот раз встреча Бухарестской девятки посвящена прежде всего, вопросам безопасности, в частности безопасности на Черном море и ситуации в Украине.

Визит Блинкена в Украину

6 мая до Киева с официальным визитом прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен.

В конце своей поездки Блинкен отметил, что президент США хотел, чтобы его визит в Украину состоялся как можно быстрее.

Также, по словам Блинкена, его визит был своеобразным посланием для украинцев, которое должно было подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

В частности госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты Америки находятся на стороне Украины в этом конфликте.