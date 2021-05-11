Двері НАТО повинні бути відчинені для країн, які захочуть вступити до Альянсу – Дуда

Двері НАТО повинні бути відчинені для країн, які у майбутньому захочуть вступити до Північноатлантичного альянсу.

Про це під час прес-конференції після саміту Бухарестської дев’ятки повідомив, президент Польщі Анджей Дуда.

– Ще кількадесят років тому за залізною завісою ми із заздрістю дивилися на вільний світ, а сьогодні ми кажемо: двері до Північноатлантичного альянсу мають залишатися відчиненими, не можна їх зачиняти. Ті, хто в майбутньому захочуть вступити до НАТО, повинні бути переконані, що, прагнучи цього і реалізуючи вимоги Альянсу, це можна зробити, – зазначив він.

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Також він додав, що Північноатлантичний альянс повинен бути живим організмом, а також зміцнювати свої оборонні та логістичні можливості.

Надання Україні Плану дій щодо членства

Напередодні стало відомо, що на саміті НАТО в Брюсселі, проведення якого заплановано на 14 червня, можуть обговорити надання Україні Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Водночас участь у саміті України, як і інших країн-партнерів НАТО, не передбачена.