Двері НАТО повинні бути відчинені для країн, які захочуть вступити до Альянсу – Дуда

Двері НАТО повинні бути відчинені для країн, які у майбутньому захочуть вступити до Північноатлантичного альянсу.
Про це під час прес-конференції після саміту Бухарестської дев’ятки повідомив, президент Польщі Анджей Дуда.
– Ще кількадесят років тому за залізною завісою ми із заздрістю дивилися на вільний світ, а сьогодні ми кажемо: двері до Північноатлантичного альянсу мають залишатися відчиненими, не можна їх зачиняти.
Ті, хто в майбутньому захочуть вступити до НАТО, повинні бути переконані, що, прагнучи цього і реалізуючи вимоги Альянсу, це можна зробити, – зазначив він.
Також він додав, що Північноатлантичний альянс повинен бути живим організмом, а також зміцнювати свої оборонні та логістичні можливості.
Надання Україні Плану дій щодо членства
Напередодні стало відомо, що на саміті НАТО в Брюсселі, проведення якого заплановано на 14 червня, можуть обговорити надання Україні Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.
Водночас участь у саміті України, як і інших країн-партнерів НАТО, не передбачена.