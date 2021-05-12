Вечером 11 мая в столице Израиля Тель-Авив сработали сирены воздушной тревоги. Представители движения ХАМАС обстреляли города из 130 ракет.

В частности, начали ракетный обстрел после заявления одного из представителей палестинского движения касательно нанесения удара по Тель-Авиву.

В столице Израиля после объявления тревоги было слышно звуки взрывов. Сейчас о пострадавших и жертв неизвестно.

В то же время Израиль в ответ атакует Палестину. Так, система Железный купол уничтожает ракеты противника.

Израильские власти заявили, что не пойдут на переговоры с ХАМАС, несмотря на обострение ситуации, пока движение не заплатит цену за свои атаки.

— ХАМАС выпустил кучу ракет, а затем они говорят, что хотят прекращении огня. Но им нужно заплатить цену за обстрел Иерусалима, а затем и за 500 выпущенных ракет, — заявил одному изданию израильский чиновник.

Обстрелы в Израиле

Вечером 10 мая представители движения ХАМАС начали ракетные обстрелы мирных жителей на юге Израиля. Из-за взрывов в нескольких городах сработали сирены воздушной тревоги.

Одна из ракет также попала в автомобиль, в результате чего пострадал человек. На границу с Сектором Газа направили дополнительные подразделения вооруженных сил.

Причиной конфликта стали намерения израильских властей выселить некоторые арабские поселения с восточного Иерусалима, что возмутило палестинцев.

Источник: The Jerusalem Post