В Австрии осудили мужчину за умышленное заражение бывшей жены коронавирусом. Ему дали девять месяцев заключения и €1 тыс. штрафа.

В ноябре 2020 года 63-летний мужчина заболел коронавирусом. Тогда его отправили на домашний карантин.

Однако, по словам его бывшей жены, которая на тот период жила с ним в одном доме, он намеренно не использовал средства защиты, кашлял в ее сторону, а также использовал ее полотенце.

Кроме того, во время конфликта он толкнул женщину в дверной косяк.

Поэтому она убежала к дочери, которая отвела ее в больницу. Там медики обнаружили у 70-летней пациентки Covid-19.

Сейчас суд приговорил мужчину к девяти месяцам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию, а еще дал три года условно за нанесение телесных повреждений.

Вакцинация в Греции

В Греции граждане могут получить компенсацию за ущерб, причиненный во время любой кампании вакцинации.

Так, люди смогут требовать компенсации, если у них получится доказать, что укол был сделан законно, во время общей кампании.

Кроме того, нужно будет доказать, что именно вакцина нанесла вред здоровью.

Источник: Krone