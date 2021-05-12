В Австрії засудили чоловіка за умисне зараження колишньої дружини коронавірусом. Йому дали до дев’яти місяців ув’язнення та €1 тис. штрафу.
У листопаді 2020 року 63-річний чоловік захворів на коронавірус. Тоді його відправили на домашній карантин.
Однак, за словами його екс-дружини, яка на той період жила з ним в одному будинку, він навмисно не використовував засоби захисту, кашляв в її бік, а також використовував її рушник.
Окрім того, під час конфлікту він штовхнув жінку в одвірок.
Тому вона втекла до дочки, яка відвела її до лікарні. Там медики виявили у 70-річної пацієнтки Covid-19.
Нині суд засудив чоловіка до дев’яти місяців в’язниці та зобов’язав виплатити компенсацію, а ще дав три роки умовно за нанесення тілесних ушкоджень.
Вакцинація у Греції
У Греції громадяни можуть отримати компенсацію за шкоду, завдану під час будь-якої кампанії вакцинації.
Так, люди зможуть вимагати компенсації, якщо у них вийде довести, що укол було зроблено законно, під час загальної кампанії.
Окрім того, потрібно буде довести, що саме вакцина завдала шкоди здоров’ю.
Джерело: Krone