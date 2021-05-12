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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Навмисно кашляв: у Австрії засудили чоловіка, який заразив Covid-19 свою екс-дружину

Суд

В Австрії засудили чоловіка за умисне зараження колишньої дружини коронавірусом. Йому дали до дев’яти місяців ув’язнення та €1 тис. штрафу.

У листопаді 2020 року 63-річний чоловік захворів на коронавірус. Тоді його відправили на домашній карантин.

Однак, за словами його екс-дружини, яка на той період жила з ним в одному будинку, він навмисно не використовував засоби захисту, кашляв в її бік, а також використовував її рушник.

Окрім того, під час конфлікту він штовхнув жінку в одвірок.

Тому вона втекла до дочки, яка відвела її до лікарні. Там медики виявили у 70-річної пацієнтки Covid-19.

Нині суд засудив чоловіка до дев’яти місяців в’язниці та зобов’язав виплатити компенсацію, а ще дав три роки умовно за нанесення тілесних ушкоджень.

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Вакцинація у Греції

У Греції громадяни можуть отримати компенсацію за шкоду, завдану під час будь-якої кампанії вакцинації.

Так, люди зможуть вимагати компенсації, якщо у них вийде довести, що укол було зроблено законно, під час загальної кампанії.

Окрім того, потрібно буде довести, що саме вакцина завдала шкоди здоров’ю.

Джерело: Krone

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