Ветеринары усыпили кита, который заплыл на мель Темзы

Местным ветеринарам пришлось усыпить кита, заплывшего на мель Темзы — малый полосатик застрял на катках для шлюпок.

Вдоль берегов Темзы собралась толпа, чтобы мельком увидеть маленького заблудившегося кита. Однако вскоре ветеринары констатировали, что он больше не сможет вернуться в воды, поскольку малый полосатик получил серьезные травмы.

Этот кит впервые застрял на катках лодки Ричмонд-лока вечером 9 мая. Около часа ночи его освободили спасательные команды, однако кит выскользнул из надувного спасательного плота и пропал без вести. Вскоре его снова заметили в Теддингтоне.

Позже он застрял на мелководье во второй раз возле плотины Теддингтона, где запутался в виноградных лозах и сильно пострадал. Поскольку его состояние продолжало ухудшаться, стало ясно, что пострадавшего кита, который полностью остановился в воде, спасти не удастся. Ветеринары усыпили его вечером 10 мая.

Малый полосатик — самый распространенный вид китов в водах Великобритании. По предварительным данным, кит мог потерять свою маму и потерять ориентацию в устье Темзы.

Гепарда усыпили в зоопарке

Самку гепарда, ставшей по версии журнала National Geographic самым быстрым животным, усыпили в зоопарке. Гепарду по кличке Сара было 15 лет. Такое тяжелое решение приняло руководство зоопарка после ухудшения здоровья гепарда.

В 2012 году Сара установила мировой рекорд в беге на 100 метров среди животных — она пробежала дистанцию ​​за 5,95 секунды. Таким способом она побила свой же прошлый рекорд, установивший в 2009 году.