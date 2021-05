Ветеринари приспали кита, який заплив на мілину Темзи

Місцевим ветеринарам довелося приспати кита, який заплив на мілину Темзи – малий смугач застряг на ковзанках для шлюпок.

Уздовж берегів Темзи зібрався натовп, щоб мигцем побачити маленького кита, який заблукав. Однак незабаром ветеринари констатували, що він більше не зможе повернутися до води, оскільки малий смугач отримав серйозні травми.

Цей кит вперше застряг на ковзанках човна Річмонд-лока ввечері 9 травня. Близько першої години ночі його звільнили рятувальні команди, проте кит вислизнув з надувного рятувального плоту та пропав безвісти. Незабаром його знову помітили в Теддінгтоні.

Пізніше він застряг на мілководді вдруге біля греблі Теддінгтон, де заплутався в виноградних лозах та сильно постраждав. Оскільки його стан продовжував погіршуватися, стало зрозуміло, що потерпілого кита, який повністю зупинився в воді, врятувати не вдасться. Ветеринари приспали його ввечері 10 травня.

Малий смугач – найпоширеніший вид китів у водах Великобританії. За попередніми даними, кит міг втратити свою маму та втратити орієнтацію в гирлі Темзи.

Гепарда приспали в зоопарку

Самку гепарда, що стала за версією журналу National Geographic найшвидшою твариною, приспали в зоопарку. Гепарду на прізвисько Сара було 15 років. Таке важке рішення прийняло керівництво зоопарку після погіршення здоров’я гепарда.

У 2012 році Сара встановила світовий рекорд у бігу на 100 метрів серед тварин – вона пробігла дистанцію за 5,95 секунди. Таким способом вона побила свій же минулий рекорд, який встановила у 2009 році.