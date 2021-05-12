19-летний Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая стрельбу в казанской школе, арестован до 11 июля 2021 года.
Райсуд Казани удовлетворил ходатайство следствия и арестовал стрелка на два месяца.
Ему также предъявлено обвинение в убийстве по ч. 2 ст. 105 УК РФ. По этой статье подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Галявиев признал свою вину, но не раскаялся. При этом во время оглашения меры пресечения он сказал, что согласен с таким решением.
Трагедия в Казани
В Татарстане (Россия) утром 11 мая произошла стрельба в казанской школе №175. В результате трагедии погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых, ранены 23.
Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.
Сегодня, 12 мая, в Татарстане день траура по погибшим.
Фото: Mash