19-летний Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая стрельбу в казанской школе, арестован до 11 июля 2021 года.

Райсуд Казани удовлетворил ходатайство следствия и арестовал стрелка на два месяца.

Ему также предъявлено обвинение в убийстве по ч. 2 ст. 105 УК РФ. По этой статье подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Галявиев признал свою вину, но не раскаялся. При этом во время оглашения меры пресечения он сказал, что согласен с таким решением.

Трагедия в Казани

В Татарстане (Россия) утром 11 мая произошла стрельба в казанской школе №175. В результате трагедии погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых, ранены 23.

Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

Сегодня, 12 мая, в Татарстане день траура по погибшим.

Фото: Mash