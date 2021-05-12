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Факты / Мир / Росія
Валентина Летяк |

Суд арестовал казанского стрелка на два месяца

Казанський стрілок суд

19-летний Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая стрельбу в казанской школе, арестован до 11 июля 2021 года.

Райсуд Казани удовлетворил ходатайство следствия и арестовал стрелка на два месяца.

Ему также предъявлено обвинение в убийстве по ч. 2 ст. 105 УК РФ. По этой статье подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Галявиев признал свою вину, но не раскаялся. При этом во время оглашения меры пресечения он сказал, что согласен с таким решением.

Трагедия в Казани

В Татарстане (Россия) утром 11 мая произошла стрельба в казанской школе №175. В результате трагедии погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых, ранены 23.

Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

Сегодня, 12 мая, в Татарстане день траура по погибшим.

Фото: Mash

Источник: Интерфакс

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