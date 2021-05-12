Из-за стрельбы в казанской школе, которая 11 мая унесла жизни девяти человек, 12 мая в Татарстане объявлен днем траура. В среду в городе хоронят жертв трагедии. Кроме того, появились подробности о самом стрелке, 19-летнем Ильназе Галявиеве.

Факты ICTV собрали последние новости о стрельбе в Казани.

Похороны жертв казанского стрелка

Во время стрельбы в школе №175 погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых. Некоторых из них уже похоронили.

Так, родственники и знакомые попрощались с 14-летними Ильзией Нагимуллиной и Амиром Шайхутдиновым.

Они были двоюродными братом и сестрой, вместе учились в одном классе. Дети были первыми, кто погиб от руки стрелка.

Также, по данным СМИ, похоронили учительницу английского языка, которая преподавала в школе, Эльвиру Игнатьеву, ей было всего 26 лет.

При этом, как сообщили СМИ со ссылкой на местные власти, единого места похорон нет. Родственники сами решают, где хоронить погибших.

Признание стрелка

В то же время 19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу, признался правоохранителям в содеянном.

Как считает стрелок, он убил четырех взрослых, количество школьников не уточняет. По его информации, его жертвами стали не менее семи человек.

Кроме того, силовики наведались к нему домой, где изъяли вещества для приготовления взрывчатки.

Также, по информации СМИ, нападавший имел заболевание головного мозга. Он не стоял на учете у психиатра, однако часто жаловался на головные боли. Около года назад ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании мозга. Однако чем он болел, дополнительно не сообщается.

Родственники Галявиева сообщили, что в последнее время замечали вспыльчивость и агрессивность в его поведении.

Сейчас парень в неадекватном состоянии, что мешает работе следователей. Российские правоохранители активно расследуют дело.

Стрельба в Казани

11 мая появились сообщения о стрельбе в казанской школе.

Вооруженный парень пришел в школу и расстрелял людей, его жертвами стали девять человек.

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Источник: Mash, Телеканал Дождь

Фото: Mash