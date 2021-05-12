19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував 11 травня стрілянину в казанській школі, заарештований до 11 липня 2021 року.
Райсуд Казані задовольнив клопотання слідства і заарештував стрілка на два місяці.
Йому також огошено звинувачення у вбивстві за ч. 2 ст. 105 КК РФ. За цією статтею підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.
Галявієв визнав свою провину, але не розкаявся. Водночас під час оголошення запобіжного заходу він сказав, що згоден з таким рішенням.
Трагедія в Казані
У Татарстані (Росія) вранці 11 травня сталася стрілянина в казанській школі №175. Внаслідок трагедії загинули дев’ятеро людей – семеро дітей і двоє дорослих, поранено 23.
Нападником виявився 19-річний Ільназ Галявієв, який раніше навчався в цій гімназії.
Сьогодні, 12 травня, в Татарстані день жалоби за загиблими.
Фото: Mash