19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував 11 травня стрілянину в казанській школі, заарештований до 11 липня 2021 року.

Райсуд Казані задовольнив клопотання слідства і заарештував стрілка на два місяці.

Йому також огошено звинувачення у вбивстві за ч. 2 ст. 105 КК РФ. За цією статтею підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Галявієв визнав свою провину, але не розкаявся. Водночас під час оголошення запобіжного заходу він сказав, що згоден з таким рішенням.

Трагедія в Казані

У Татарстані (Росія) вранці 11 травня сталася стрілянина в казанській школі №175. Внаслідок трагедії загинули дев’ятеро людей – семеро дітей і двоє дорослих, поранено 23.

Нападником виявився 19-річний Ільназ Галявієв, який раніше навчався в цій гімназії.

Сьогодні, 12 травня, в Татарстані день жалоби за загиблими.

Фото: Mash