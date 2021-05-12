В Дании готовятся начать эксгумацию тел норок, которых пришлось уничтожить из-за коронавируса. После этого их перевезут на мусоросжигательные заводы.

Всего в земле находится около 13 тыс. тонн мертвых животных, их будут грузить в защищенные от протекания грузовики и развозить по заводам.

В процессе будут задействованы 13 мусоросжигательных заводов на всей территории страны.

Эксгумацию норок планируют начать уже в четверг, 13 мая.

Уничтожение норок в Дании

В 2020 году в Дании из-за распространения коронавируса среди норок пришлось уничтожить животных, которых разводили на фермах.

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Сначала их захоронили, однако в стране возник конфликт из-за того, что это сделали ненадлежащим способом.

Подробнее об уничтожении норок в Дании читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: DR, Европейская правда