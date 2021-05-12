В Дании готовятся начать эксгумацию тел норок, которых пришлось уничтожить из-за коронавируса. После этого их перевезут на мусоросжигательные заводы.
Всего в земле находится около 13 тыс. тонн мертвых животных, их будут грузить в защищенные от протекания грузовики и развозить по заводам.
В процессе будут задействованы 13 мусоросжигательных заводов на всей территории страны.
Эксгумацию норок планируют начать уже в четверг, 13 мая.
Уничтожение норок в Дании
В 2020 году в Дании из-за распространения коронавируса среди норок пришлось уничтожить животных, которых разводили на фермах.
Сначала их захоронили, однако в стране возник конфликт из-за того, что это сделали ненадлежащим способом.
Подробнее об уничтожении норок в Дании читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: DR, Европейская правда