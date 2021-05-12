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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Вириють та спалять: у Данії готуються до ексгумації норок, знищених через Covid-19

Норка

У Данії готуються розпочати ексгумацію тіл норок, яких довелося знищити через коронавірус. Після цього їх перевезуть на сміттєспалювальні заводи.

Загалом у землі перебуває близько 13 тис. тонн мертвих тварин, їх будуть вантажити у захищені від протікання вантажівки та везти до заводів.

У процесі будуть задіяні 13 сміттєспалювальних заводів на всій території країни.

Ексгумацію норок планують розпочати вже у четвер, 13 травня.

Знищення норок у Данії

У 2020 році у Данії через поширення коронавірусу серед норок довелося знищити тварин, яких розводили на фермах.

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Спочатку їх поховали, однак у країні виник конфлікт через те, що це зробили неналежним чином.

Детальніше про знищення норок у Данії читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: DR, Європейська правда

Фото: Pixabay

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