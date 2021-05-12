У Данії готуються розпочати ексгумацію тіл норок, яких довелося знищити через коронавірус. Після цього їх перевезуть на сміттєспалювальні заводи.
Загалом у землі перебуває близько 13 тис. тонн мертвих тварин, їх будуть вантажити у захищені від протікання вантажівки та везти до заводів.
У процесі будуть задіяні 13 сміттєспалювальних заводів на всій території країни.
Ексгумацію норок планують розпочати вже у четвер, 13 травня.
Знищення норок у Данії
У 2020 році у Данії через поширення коронавірусу серед норок довелося знищити тварин, яких розводили на фермах.
Спочатку їх поховали, однак у країні виник конфлікт через те, що це зробили неналежним чином.
Детальніше про знищення норок у Данії читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: DR, Європейська правда