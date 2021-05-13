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Факти / Світ / Росія
Дмитро Кудрявцев |

Лежу в крові, бачу гільзу: поранений розповів подробиці про атаку на школу в Казані

Лежу в крові, бачу гільзу: поранений розповів подробиці про атаку на школу в Казані

Завгосп Мулланур Мустафін, який першим отримав поранення під час стрільби у школі №135 міста Казань, прийшов до тями.

Чоловік розповів, що трапився на шляху стрілка випадково, та все одно намагався його зупинити.

– Лежу у крові, бачу гільзу, а сам думаю, де моя дружина, чи жива вона? Де зараз? Як себе почуває, – додав Мулланур Мустафін після того, як отямився.

За словом чоловіка, він трапився на шляху 19 річного Ільноза Галявієва в той момент, коли збирався віднести болгарку до своєї машини, яку припарковав неподалеку від будівлі школи.

Співробітник навчального закладу встиг лише відчинити двері, коли нападник вистрілив просто у щілину, що утворилася, поранивши чоловіка.

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Його дружина вела урок в одному з класів на другому поверсі.

Завдяки швидкій реакції директора школи вона встигла вчасно зачинити двері та знаходилась там з учнями увесь час, поки Галявієв намагався потрапити у приміщення.

Арешт казанського стрілка

Напередодні районний суд Казані строком на 2 місяці заарештував 19-річного підлітка, що влаштував стрільбу в школі.

Сам підозрюваний свою вину визнав, одначе розкаятись відмовився.

При цьому Галявієв визнав, що погоджується з подібним запобіжним заходом.

Джерело: Telegram-канал Їду до Татарстану

Фото: МВС РФ

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