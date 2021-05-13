Формат майбутньої зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна залежатиме від рекомендацій епідеміологів.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, зустріч лідерів буде окремим предметом для розгляду епідеміологів, оскільки заходи безпеки через пандемію коронавірусу ніхто не скасовував.

Але терміни та ймовірне місце переговорів він так і не назвав, наголосивши, що це питання ще обговорюється.

Переговори Байдена з Путіним

Президент США Джо Байден 13 квітня під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував очільнику Росії зустрітися найближчим часом.

Ймовірно, переговори Байден-Путін відбудуться у червні 2021 року.

Це прогнозував сам Байден. У Кремлі також називали перший місяць літа найбільш сприятливим для такої зустрічі.