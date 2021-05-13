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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Пандемія внесе корективи у формат зустрічі Байдена з Путіним – Кремль

дмитро пєсков

Формат майбутньої зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна залежатиме від рекомендацій епідеміологів.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, зустріч лідерів буде окремим предметом для розгляду епідеміологів, оскільки заходи безпеки через пандемію коронавірусу ніхто не скасовував.

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Але терміни та ймовірне місце переговорів він так і не назвав, наголосивши, що це питання ще обговорюється.

Переговори Байдена з Путіним

Президент США Джо Байден 13 квітня під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував очільнику Росії зустрітися найближчим часом.

Ймовірно, переговори Байден-Путін відбудуться у червні 2021 року.

Це прогнозував сам Байден. У Кремлі також називали перший місяць літа найбільш сприятливим для такої зустрічі.

Джерело: РБК

Фото: Dreamstime

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