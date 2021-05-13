Американская компания Tesla приостановила прием платежей в биткоинах из-за неэкологичного способа их добычи.

Глава Tesla Илон Маск отметил, что в компании обеспокоены добычей биткоинов с использованием полезных ископаемых.

— Tesla приостановила продажи транспортных средств за биткоины. Мы обеспокоены растущим использованием полезных ископаемых, особенно угля, у которого худшие показатели вредных выбросов, для добычи и транзакций биткоинов, — написал Маск в соцсети Twitter.

По словам Макса, криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях с многообещающим будущим, но компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде.

Таким образом, компания приостанавливает продажу продукции за биткоины пока добыча криптовалюты не будет осуществляться за счет устойчивых источников энергии.

Угрожают ли электрокары Tesla нацбезопасности Китая?

Илон Маск возразил, что его электрокары шпионят за Китаем, отметив, что, если бы компания действительно будет заниматься шпионажем за иностранным правительством, негативные последствия для этой компании будут чрезвычайно тяжелыми.

Также Маск призвал к укреплению взаимного доверия между Китаем и США, где базируется Tesla в Калифорнии.