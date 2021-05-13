Tesla призупинила продаж електромобілів за біткоїни і назвала умови

Американська компанія Tesla призупинила приймати платежі в біткоїнах через неекологічний спосіб їхнього добування.

Очільник Tesla Ілон Маск зазначив, що у компанії занепокоєні видобутком біткоїнів з використанням корисних копалин.

— Tesla призупинила продаж транспортних засобів за біткоїни. Ми занепокоєні дедалі більшим використанням корисних копалин, особливо вугілля, який має найгірші показники шкідливих викидів, для видобутку і транзакцій біткоїнів, – написав Маск у соцмережі Twitter.

За словами Маска, криптовалюта – це хороша ідея на багатьох рівнях із перспективним майбутнім, але компанія не може дозволити собі завдавати шкоди навколишньому середовищу.

Таким чином, компанія призупиняє продаж продукції за біткоїни, доки видобуток криптовалюти не здійснюватиметься за допомогою стійких джерел енергії.

Чи загрожують електрокари Tesla нацбезпеці Китаю?

Ілон Маск заперечив, що його електрокари шпигують за Китаєм, зазначивши – якщо компанія справді займатиметься шпигунством за іноземним урядом, негативні наслідки для неї будуть надзвичайно важкими.

Також Маск закликав до зміцнення взаємної довіри між Китаєм і США, де базується Tesla в Каліфорнії.