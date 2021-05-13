В Молдове требуют запретить однополые браки и воспитание детей ЛГБТ-парами

В Молдове хотят запретить однополые браки и воспитания детей однополыми парами.

Соответствующие поправки касательного такого запрета в молдавской Конституции подготовили депутаты от Партии социалистов.

По словам политиков, в последние годы на мировом и региональном уровне появились некоторые силы, которые якобы угрожают традиционным ценностям не только молдавского общества, но и ценностям других стран мира.

Поэтому они предлагают внести поправки в ст. 48 Конституции. В которой говорится о браке, заключенном по взаимному согласию супругов и равноправном воспитании детей.

Согласно их предложению, государство должно запретить заключение брака однополыми людьми.

В то же время соответствующие поправки предусматривают, что у ребенка отец должен быть мужского пола, а мать — женского.

Кроме того, один из депутатов партии, рассказал о подготовке других подобных инициатив. В частности, они касаются введения уголовной ответственности для СМИ, который якобы пропагандируют однополые связи.

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Однополые браки в Японии

Недавно в Японии суд признал запрет на однополые браки неконституционным.

В то же время Конституция страны, принятая еще после окончания Второй мировой войны, определяет брак как союз между обоими полами.

Правительство заявило, что однополые браки в то время не предусматривались.

Источник: NewsMaker