У Молдові вимагають заборонити одностатеві шлюби та виховання дітей ЛГБТ-парами

У Молдові хочуть заборонити одностатеві шлюби та виховання дітей одностатевими парами.

Відповідні поправки щодо такої заборони до молдовської Конституції підготували депутати від Партії соціалістів.

За інформацією політиків, протягом останніх років на світовому і регіональному рівні з’явились деякі сили, які буцімто загрожують традиційним цінностям не тільки молдавського суспільства, але й інших країн світу.

Тож вони пропонують внести поправки до ст. 48 Конституції. У якій йдеться про шлюб, укладений за взаємною згодою подружжя та рівноправне виховання дітей.

Згідно із їхньою пропозицією, держава повина заборонити укладання шлюбу одностатевими людьми.

Водночас відповідні поправки передбачають, що у дитини батько повинен бути чоловічої статі, а мати – жіночої.

Окрім того, один із депутатів партії, розповів про підготовку інших подібних ініціатив. Зокрема, вони стосуються введення кримінальної відповідальності для ЗМІ, що нібито пропагують одностатеві зв’язки.

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Одностатеві шлюби в Японії

Нещодавно у Японії суд визнав заборону на одностатеві шлюби неконституційною.

Водночас Конституція країни, ухвалена ще після закінчення Другої світової війни, визначає шлюб як союз між обома статями.

Уряд заявив, що одностатеві шлюби в той час не передбачалися.

Джерело: NewsMaker