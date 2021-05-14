В Октябрьском суде Минска начали рассматривать дело студентов. Здесь судят 12 человек. ОМОН разогнал людей, которые пришли поддержать политзаключенных к зданию суда, 14 человек уже задержаны.

Студентов обвиняют по части 1 статьи 342 УК Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Наказание по этой статье предусматривает штраф, арест, ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

В Дом правосудия пускали только родственников — по два человека от каждого фигуранта. Также процесс разрешили посетить государственным СМИ.

— В 11.00 у Дома правосудия сотрудники милиции задержали 14 человек. Правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и просили разойтись. Граждане доставлены в территориальное РУВД Минска для рассмотрения, — говорится в сообщении местной милиции.

Среди задержанных: экс-председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, а также журналист TUT.BY Любовь Касперович. Перед задержанием она интервьюировала друзей одного из обвиняемых для репортажа.

По делу студентов проходит 12 человек Яна Оробейко, Алана Гебремариам, Ксения Сыромолотов, Кася Будько, Глеб Фицнер, Анастасия Булибенко, Илья Трахтенберг, Егор Конецкий, Виктория Гранковская, Мария Каленик, Татьяна Якельчик и Ольга Филатченкова.

За что судят

Следствие обвиняет задержанных в том, что они якобы координировали протесты, вели тематические телеграмм-каналы, призывали к участию в акциях, производили и распространяли листовки, руководили участниками и материально обеспечивали их, сообщали о перемещении сотрудников органов внутренних дел.

По словам следователей, протестные акции мешали учебному процессу: молодежь блокировала коридоры, скандировала лозунги, пела.

Всех обвиняемых белорусские правозащитники признали политическими заключенными.

В Беларуси готовы организовать досрочные выборы президента, но только при условии, что параллельно с ними выборы нового главы государства пройдут и в США.

Об этом сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: tut.by

Источник фото: tut.by