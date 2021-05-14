справа студентів

У Жовтневому суді Мінська почали розглядати справу студентів. Тут судять 12 осіб. ОМОН розігнав людей, які прийшли підтримати політв’язнів до будівлі суду, 14 людей затримано.

Студентів звинувачують за частиною 1 статті 342 КК Організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок. Покарання за цією статтею передбачає штраф, арешт, обмеження чи позбавлення волі терміном до трьох років.

Біля суду зібралося понад 200 осіб. Пускали лише родичів – по дві людини від кожного фігуранта. Також на процес пустили представників державних ЗМІ.

– Об 11.00 біля Будинку правосуддя співробітниками міліції затримано 14 осіб. Правоохоронці неодноразово попереджали присутніх про незаконність проведення масових заходів і просили розійтися. Громадяни доставлені до територіального РУВС Мінська для розгляду, – йдеться в повідомленні місцевої міліції.

Серед затриманих: екс-голова Об’єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько, а також журналіст TUT.BY Любов Касперович. Перед затриманням вона інтерв’ювала друзів одного з обвинувачених для репортажу.

У справі студентів проходить 12 осіб: Яна Оробейко, Алана Гебремаріам, Ксенія Сиромолотов, Кася Будько, Гліб Фіцнер, Анастасія Булибенко, Ілля Трахтенберг, Єгор Конецький, Вікторія Гранковська, Марія Каленик, Тетяна Якельчік і Ольга Філатченкова.

За що судять

Слідство звинувачує затриманих в тому, що вони нібито координували протести на місцях, вели тематичні телеграм-канали, закликали до участі в акціях протесту, виробляли і поширювали листівки, керували учасниками і матеріально забезпечували їх, повідомляли про переміщення співробітників органів внутрішніх справ.

За словами слідчих, протестні акції заважали навчальному процесу: молодь блокувала коридори, скандувала гасла, співала.

Всіх обвинувачених білоруські правозахисники визнали політичними в’язнями.

У Білорусі готові організувати дострокові вибори президента, але тільки за умови, що паралельно з ними вибори нового глави держави пройдуть і у США.

Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Джерело: TUT.BY

Джерело фото: TUT.BY