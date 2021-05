В Индии нашли мертвыми сразу 18 слонов

В Индии в районе Нагаон штата Ассам нашли мертвыми 18 диких слонов. Тела животных лежали в двух местах. В частности, в одном было четыре мертвых слона, а в другом — 14.

Трупы этих животных в лесу нашли жители прилегающей деревни.

По предварительным данным, причина гибели — удар молнией в заповеднике Кандолим.

По данным BBC, впервые за 20 лет в штате обнаружили так много мертвыми одновременно слонов.

В то же время министр индийского штата Химанта Бисва Сарма выразил свою обеспокоенность гибелью огромного количества слонов.

Он сообщил, что местные власти уже начали расследование.

18 wild elephants found dead in two spots in the hill area near Bamuni. Preliminary investigation conducted by the Assam forest department revealed that, the wild jumbos could be killed by lightning. https://t.co/laczKENq8y pic.twitter.com/vPvgPI0YCP

— Hemanta Kumar Nath (@hemantakrnath) May 13, 2021