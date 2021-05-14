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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

В Индии нашли мертвыми сразу 18 слонов

Слоны

В Индии в районе Нагаон штата Ассам нашли мертвыми 18 диких слонов. Тела животных лежали в двух местах. В частности, в одном было четыре мертвых слона, а в другом — 14.

Трупы этих животных в лесу нашли жители прилегающей деревни.

По предварительным данным, причина гибели — удар молнией в заповеднике Кандолим.

По данным BBC, впервые за 20 лет в штате обнаружили так много мертвыми одновременно слонов.

В то же время министр индийского штата Химанта Бисва Сарма выразил свою обеспокоенность гибелью огромного количества слонов.

Он сообщил, что местные власти уже начали расследование.

Сейчас в Индии около 27 тыс. азиатских слонов. Более 21% из них живут в Ассаме.

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Коронавирус у львов

В индийском зоопарке в городе Хайдарабад в восьми львов обнаружили коронавирус. Поэтому сейчас зоопарк закрыт для посетителей.

У них в конце апреля наблюдались потеря аппетита, насморк и кашель. Сейчас у животных — легкие симптомы заболевания.

Источник: BBC

Фото: Dreamstime

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