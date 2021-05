В Індії знайшли мертвими одразу 18 слонів

В Індії у районі Нагаон штату Ассам знайшли мертвими 18 диких слонів. Тіла тварин лежали в двох місцях. Зокрема, в одному було чотири мертвих слона, а в іншому – 14.

Трупи цих тварин знайшли жителі прилеглого села у лісі.

За попередніми даними, причина загибелі – удар блискавкою у заповіднику Кандолім.

За даними BBC, вперше за 20 років у штаті виявили так багато мертвими одночасно слонів.

Водночас міністр індійського штату Хіманта Бісва Сарма висловив свою стурбованість щодо загибеллі величезної кількості слонів.

Він повідомив, що місцева влада вже почала розслідування.

18 wild elephants found dead in two spots in the hill area near Bamuni. Preliminary investigation conducted by the Assam forest department revealed that, the wild jumbos could be killed by lightning. https://t.co/laczKENq8y pic.twitter.com/vPvgPI0YCP

— Hemanta Kumar Nath (@hemantakrnath) May 13, 2021