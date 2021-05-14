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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

В Індії знайшли мертвими одразу 18 слонів

Слоны

В Індії у районі Нагаон штату Ассам знайшли мертвими 18 диких слонів. Тіла тварин лежали в двох місцях. Зокрема, в одному було чотири мертвих слона, а в іншому – 14.

Трупи цих тварин знайшли жителі прилеглого села у лісі.

За попередніми даними, причина загибелі – удар блискавкою у заповіднику Кандолім.

За даними BBC, вперше за 20 років у штаті виявили так багато мертвими одночасно слонів.

Водночас міністр індійського штату Хіманта Бісва Сарма висловив свою стурбованість щодо загибеллі величезної кількості слонів.

Він повідомив, що місцева влада вже почала розслідування.

Нині в Індії близько 27 тис. азіатських слонів. Понад 21% з них живуть в Ассамі.

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Коронавірус у левів

В індійському зоопарку в місті Гайдарабад у восьми левів виявили коронавірус. Тому зараз зоопарк закритий для відвідувачів.

У них наприкінці квітня спостерігалися втрата апетиту, нежить і кашель. Нині у тварин – легкі симптоми захворювання.

Джерело: BBC

Фото: Dreamstime

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