Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность специального представителя по правам ЛГБТ. Он будет заниматься защитой прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом.

Эту должность займет член Палаты лордов британского парламента Ник Герберт, который с 2009 года находится в браке с адвокатом Джейсоном Идсом.

— Я всегда очень гордился тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных, когда речь заходит о равенстве ЛГБТ. Свобода любить того, кого хотите, является ключевой британской ценностью и жизненно важным компонентом любой демократии, — заявил Джонсон.

Герберт будет заниматься продвижением законодательной реформы, борьбой с насилием и дискриминацией, обеспечением равного доступа к государственным услугам ЛГБТ-сообщества. Он также будет работать с министром по делам женщин и равенству.

— Я привержен делу защиты прав ЛГБТ во всем мире и с нетерпением жду продолжения этого в качестве спецпредставителя по правам ЛГБТ, — заявил он.

Браки в ЛГБТ-сообществе

Ранее Папа Римский Франциск публично поддержал гражданские союзы между представителями ЛГБТ-сообщества.

Такое заявление впервые прозвучало из уст понтифика в документальной ленте Франческо, продемонстрированной в рамках Римского международного кинофестиваля.

Источник: Канцелярия премьер-министра Великобритании

Фото: Nick Herbert