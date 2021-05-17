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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В Британии появился спецпредставитель по правам ЛГБТ

В Британии появился спецпредставитель по правам ЛГБТ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность специального представителя по правам ЛГБТ. Он будет заниматься защитой прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом.

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Эту должность займет член Палаты лордов британского парламента Ник Герберт, который с 2009 года находится в браке с адвокатом Джейсоном Идсом.

— Я всегда очень гордился тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных, когда речь заходит о равенстве ЛГБТ. Свобода любить того, кого хотите, является ключевой британской ценностью и жизненно важным компонентом любой демократии, — заявил Джонсон.

Герберт будет заниматься продвижением законодательной реформы, борьбой с насилием и дискриминацией, обеспечением равного доступа к государственным услугам ЛГБТ-сообщества. Он также будет работать с министром по делам женщин и равенству.

— Я привержен делу защиты прав ЛГБТ во всем мире и с нетерпением жду продолжения этого в качестве спецпредставителя по правам ЛГБТ, — заявил он.

Браки в ЛГБТ-сообществе

Ранее Папа Римский Франциск публично поддержал гражданские союзы между представителями ЛГБТ-сообщества.

Такое заявление впервые прозвучало из уст понтифика в документальной ленте Франческо, продемонстрированной в рамках Римского международного кинофестиваля.

Источник: Канцелярия премьер-министра Великобритании

Фото: Nick Herbert

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