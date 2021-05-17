Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон створив посаду спеціального представника з прав ЛГБТ. Він опікуватиметься захистом прав ЛГБТ-спільноти всередині країни та за кордоном.

Цю посаду обійме член Палати лордів британського парламенту Нік Герберт, який з 2009 року перебуває в шлюбі з адвокатом Джейсоном Ідсом.

– Я завжди дуже пишався тим, що живу в країні, яка є однією з найпрогресивніших і найліберальніших, коли мова заходить про рівність ЛГБТ. Свобода любити того, кого хочете, є ключовою британською цінністю і життєво важливим компонентом будь-якої демократії, – заявив Джонсон.

Герберт займатиметься просуванням законодавчої реформи, боротьбою з насильством і дискримінацією, забезпеченням рівного доступу до державних послуг ЛГБТ-спільноти. Він також працюватиме з міністром у справах жінок і рівності.

– Я прихильний справі захисту прав ЛГБТ у всьому світі та з нетерпінням чекаю продовження цього як спецпредставник із прав ЛГБТ, – заявив він.

Шлюби в ЛГБТ-спільноті

Раніше Папа Римський Франциск публічно підтримав цивільні союзи між представниками ЛГБТ-спільноти.

Така заява вперше прозвучала з вуст понтифіка в документальній стрічці Франческо, продемонстрованій в рамках Римського міжнародного кінофестивалю.

Джерело: Канцелярія прем’єр-міністра Великобританії

Фото: Nick Herbert