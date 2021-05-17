Великобритания с 17 мая запускает паспорта вакцинации

В Великобритании с 17 мая запускают паспорта вакцинации среди граждан страны, которые планируют поездку за границу.

Соответствующие документы запускает британская Национальная служба здравоохранения (NHS).

Сертификаты вакцинации будут в специальном приложении на смартфонах и планшетах.

В случае отсутствия смартфона люди могут позвонить по номеру 119 для получения бумажного удостоверения, подтверждающего вакцинацию.

В частности, такие документы будут выдавать только британцам, которым введены две дозы вакцины. В них не будут указывать данные о результатах тестов на коронавирус.

Наличие таких сертификатов является необходимым для поездки жителей Великобритании в самые популярные места для отдыха, в том числе в Грецию.

Между тем в бесплатном приложении NHS сначала собирались только размещать в формате онлайн медицинские карты, записи на прием к врачу и повторной выписки рецептов

Однако сейчас его дорабатывают, чтобы данные о вакцинах отображались на отдельном экране, который можно было бы показывать официальным лицам.

Британцам нужно зарегистрироваться в этом приложении минимум за две недели до путешествия, чтобы им позволили выехать.

Также у них есть другой вариант — это подача заявки на получение бумажного паспорта, который будет доступен через пять дней после введения второй дозы препарата против коронавируса.

Паспорта вакцинации

В мире активно обсуждают введение паспортов о вакцинации против коронавируса.

Документы хотят утвердить для того, чтобы позволить людям безопасно путешествовать.

Подробнее о введении паспортов вакцинации читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Times