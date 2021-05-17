Велика Британія з 17 травня запускає паспорти вакцинації

У Великій Британії з 17 травня запускають паспорти вакцинації серед громадян країни, які планують поїздку за кордон.

Відповідні документи запускає британська Національна служба охорони здоров’я (NHS).

Сертифікати вакцинації будуть у спеціальному застосунку на смартфонах та планшетах.

У разі відсутності смартфона люди можуть зателефонувати за номером 119 для отримання паперового посвідчення, яке підтверджує щеплення.

Зокрема, такі документи видаватимуть лише британцям, яким введено дві дози вакцини. У них не вказуватимуть дані про результати тестів на коронавірус.

Наявність таких сертифікатів є необхідною для поїздки жителів Великої Британії у найпопулярніші місця для відпочинку, зокрема у Грецію.

Між тим у безкоштовному застосунку NHS спершу лише хотіли розміщувати медичні картки у форматі онлайн, записи на прийом до лікаря та повторного виписування рецептів.

Однак зараз його допрацьовують, щоб дані про вакцини відображалися на окремому екрані, який можна було б показувати офіційним особам.

Британцям потрібно зареєструватися у цьому застосунку щонайменше за два тижні до подорожі, щоб їм дозволили виїхати.

Також у них є інший варіант – це подання заявки на отримання паперового паспорта, який буде доступний за п’ять днів після введення другої дози препарату проти коронавірусу.

Паспорти вакцинації

У світі активно обговорюють запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу.

Документи хочуть затвердити для того, щоб дозволити людям безпечно подорожувати.

Детальніше про запровадження паспортів вакцинації читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Times