Велика Британія з 17 травня запускає паспорти вакцинації

У Великій Британії з 17 травня запускають паспорти вакцинації серед громадян країни, які планують поїздку за кордон.
Відповідні документи запускає британська Національна служба охорони здоров’я (NHS).
Сертифікати вакцинації будуть у спеціальному застосунку на смартфонах та планшетах.
У разі відсутності смартфона люди можуть зателефонувати за номером 119 для отримання паперового посвідчення, яке підтверджує щеплення.
Зокрема, такі документи видаватимуть лише британцям, яким введено дві дози вакцини. У них не вказуватимуть дані про результати тестів на коронавірус.
Наявність таких сертифікатів є необхідною для поїздки жителів Великої Британії у найпопулярніші місця для відпочинку, зокрема у Грецію.
Між тим у безкоштовному застосунку NHS спершу лише хотіли розміщувати медичні картки у форматі онлайн, записи на прийом до лікаря та повторного виписування рецептів.
Однак зараз його допрацьовують, щоб дані про вакцини відображалися на окремому екрані, який можна було б показувати офіційним особам.
Британцям потрібно зареєструватися у цьому застосунку щонайменше за два тижні до подорожі, щоб їм дозволили виїхати.
Також у них є інший варіант – це подання заявки на отримання паперового паспорта, який буде доступний за п’ять днів після введення другої дози препарату проти коронавірусу.
Паспорти вакцинації
У світі активно обговорюють запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу.
Документи хочуть затвердити для того, щоб дозволити людям безпечно подорожувати.
Детальніше про запровадження паспортів вакцинації читайте на Фактах ICTV.
Джерело: The Times