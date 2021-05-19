От Антарктиды откололся кусок льда, который стал самым большим айсбергом в мире.

Его площадь составляет около 4320 кв. км, сообщает Европейское космическое агентство.

Это означает, что новый айсберг А76 в пять раз больше чем Киев и немного больше испанского острова Майорка.

Лед откололся с западной стороны шельфового ледника Ронне, который находится в море Уэдделл в Антарктиде.

А76 подвинул с первого места айсберг A23А, площадь которого составляет около 3,8 тыс. кв. км.

Первыми айсберг А76 обнаружили исследователи британской антарктической службы, а впоследствии подтвердили в Национальном ледовом центре США.

Таяние ледников

В апреле 2021 растаял огромный айсберг А68 и раскололся на небольшие куски.

Его площадь до момента разрушения составляла почти 6 тыс. кв км, а масса — примерно один триллион тонн.

Известно, что А68 растаял из-за волн, теплой воды и слишком высокой для него температуры воздуха.

Источник: Европейское космическое агентство

Фото: Европейское космическое агентство