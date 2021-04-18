Айсберг А68, що певний проміжок часу вважався найбільшим у світі, розтанув. Він розколовся на кілька невеличких фрагментів.

За розмірами він був більшим за графство Норфолк у Східній Англії. Площа айсберга складала майже 6 тис. квадратних кілометрів, коли він відколовся від льодовикового шельфу Ларсон С на краю Антарктичного півострова у 2017 році.

Його приблизна маса складала один трильйон тон.

Гігантський айсберг майже не рухався протягом року, перш ніж почав дрейфувати у районі, що відомий як алея айсбергів. Потрапивши там на місцеві мілини, айсберги приречені поступово танути.

Але відомо, що айсберг А68 уникнув такої долі. Його згубили хвилі, тепла вода та дещо вищі температури повітря в Атлантиці.

Спершу передбачалося, що айсберг зможе проіснувати кілька років, потенційно танучи впродовж десяти років, якби він зупинився у Британській заморській території Південна Джорджія.

Від Антарктиди відколовся гігантський айсберг

Айсберг D28 площею 1,6 тис. кв. км відколовся від шельфового льодовика Еймері в Антарктиді. За розмірами він майже такий як шотландський острів Скай. Товщина сягає пости 210 метрів, а вага – близько 315 млрд тонн.

Фото: RAF Photographer/British Forces South Atlantic Islands